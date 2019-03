Famiglia, Fontana: Nessuna richiesta di revoca del patrocinio

di abf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Non è stata formalizzata alcuna richiesta di revoca del patrocinio, ma è stato richiesto l'approfondimento di alcuni aspetti tecnici, come il ticket di ingresso". Lo ha detto il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, durante il question time. "Preciso che in primo luogo il Comitato organizzatore del Convegno Mondiale delle Famiglie di Verona ha presentato formalmente richiesta di patrocinio nei mesi passati, mandando i documenti necessari. E' stato concesso il patrocinio a novembre", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata