Famiglia, Fontana a Tridico: A madri e padri 6 mld assegni mai erogati

di dab

Milano, 16 mag. (LaPresse) - "Dare alle famiglie i circa 6 miliardi di euro degli assegni familiari che l'Inps risulta non aver mai erogato". Lo scrive il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana in una lettera inviata il 3 maggio scorso al presidente Inps, Pasquale Tridico. Nella lettera il Ministro Fontana sollecita Tridico a "fare chiarezza sulla rilevata discrepanza tra risorse assegnate e risorse effettivamente erogate", che ammonterebbe a circa 6 miliardi di euro e sottolinea "la necessità di considerare questi fondi - derivanti dall'avanzo di cassa strutturale di circa 1 miliardo di euro all'anno, che si verifica sistematicamente nella gestione degli assegni familiari in ambito Inps - alla stregua di un credito maturato dalle famiglie italiane in tutti questi anni". "Ritengo imprescindibile - conclude Fontana - che si debba prevedere un'adeguata ridistribuzione di queste risorse, proprio a favore dei nuclei familiari".

