Famiglia, Durigon: Medioevo? Se 2020 è tempo affitto utero torno indietro

di npf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - Non sarò a Verona, per impegni personali. Oggi è la festa del papà, una festa importante. Papà e mamma sono elementi importanti. Poi la società cambia. Anch'io sono un divorziato, ma c'è un meccanismo che ha creato l'umanità. E' importante che si mantengano alcuni ruoli, sono contrario all'affitto dell'utero. Poi ognuno si crea la famiglia che vuole". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon intervenendo al forum PoliticaPresse. Di Maio dice che è un ritorno al Medioevo? "Non sono d'accordo. Se il tempo del 2020 è quello dell'affitto dell'utero, torno volentieri un po' indietro", risponde.

