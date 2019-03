Famiglia, Conte: Polemiche non oscurino lavoro che facciamo per italiani

di fbg/lrs

Firenze, 31 mar. (LaPresse) - "A me personalmente dispiace molto che sul tema della famiglia possano esserci polemiche e dialettiche. Occorre sempre dialogo e rispetto per le idee altrui. Nessuna polemica. La verità è che noi lavoriamo, e lavoriamo tanto, anzi dobbiamo fare in modo che queste polemiche non oscurino il gran lavoro che stiamo facendo quotidianamente nell'interesse degli italiani". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, oggi a Firenze, parlando con i giornalisti a margine del Festival nazionale dell'economia civile.

