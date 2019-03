Famiglia, Bongiorno: Salvini a Verona? Non significa condividere tutto

Milano, 28 mar. (LaPresse) - "La presenza di Matteo Salvini non significa condivisione di tutto. Bisogna vedere cosa replica se vengono dette determinate cose sui diritti". Così il ministro della Pa, Giulia Bongiorno, ai microfoni di 'SkyTg24', a proposito del Congresso mondiale delle famiglie, in programma a Verona da domani a domenica. "Da come conosco io Salvini, non si sogna lontanamente di aprire a arretramenti sui diritti", aggiunge.

