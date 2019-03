Famiglia, Bongiorno: Congresso Verona? Mai arretramenti su diritti

di dab

Milano, 28 mar. (LaPresse) - "Mai e poi mai ci sarà un arretramento di un centimetro sui diritti delle donne o sui diritti di autodeterminazione". Lo dice il ministro della Pa, Giulia Bongiorno, ai microfoni di 'SkyTg24', a proposito del Congresso mondiale delle famiglie, in programma a Verona da domani a domenica. "Io non sono stata invitata", rivela. "Ci sarei andata? Sì, per interloquire - continua l'esponente della Lega -. Se fossero state espresse determinate posizioni, avrei alzato il ditino per dire la mia".

