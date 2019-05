Falcone, Conte: Mafia ha voluto colpire tutto lo Stato e sua integrità

di lrs

Milano, 23 mag. (LaPresse) - "Nel 1992, il 23 maggio ma non solo, la mafia non ha solo colpito alcune persone ma ha voluto colpire lo Stato nella sua interezza e nella sua integrità, uccidendo chi la stava combattendo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'aula bunker del carcere di Palermo, in occasione della cerimonia commemorativa delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata