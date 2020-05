F.Boccia: Dal 3/6 mobilità solo tra regioni a rischio medio-basso

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - Dal 3 giugno "la mobilità per gli spostamenti tra regioni a medio e basso rischio sarà certamente autorizzata. Se ci dovessero essere Regioni a rischio alto credo che non possa essere opportuno, ma ne parleremo con gli enti locali a ridosso della data". Lo dice il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di 'La vita in diretta', su Rai1, a proposito delle prossime scadenze previste dall'ultimo del Dpcm per quel che concerne l'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata