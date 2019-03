F35, Conte-Trenta: Presto pagamenti, poi ricognizione comparti difesa

di npf

Roma, 14 mar. (LaPresse) - "Si è appena concluso l'incontro tra il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro della Difesa Trenta. È stata un'occasione per vari aggiornamenti riguardanti i temi della difesa. In particolare, il colloquio ha riguardato anche il tema degli F35. Sono state già trasferite negli Stati Uniti le somme dovute per le commesse già completate e nei prossimi giorni verranno concretamente effettuati i pagamenti" E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Nei prossimi mesi tutti i comparti della difesa, sotto il coordinamento del Ministro Trenta, saranno chiamati a operare una ricognizione delle specifiche esigenze difensive dell'Italia, in modo da assicurare che le prossime commesse siano effettivamente commisurate alle nostre strategie di difesa, con l'obiettivo di garantire la massima efficacia ed efficienza operative in accordo con la collocazione euro-atlantica del nostro Paese.

