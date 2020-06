Export, Manfredi: Mancanza modello strategico è virus da combattere

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Il vero virus da combattere, che più alberga nel Paese, è la mancanza di un modello strategico. Il Patto per l'Expo guarda al futuro con una visione strategica, progetti chiari e obiettivi definiti". Così il ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, alla presentazione del Patto per l'Export in Farnesina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata