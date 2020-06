Export, Manfredi: Importante ci sa ruolo ricerca italiana nel Patto

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "E' importante che nell'ambito del Patto per l'Export ci sia un ruolo per la ricerca italiana". Così il ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, alla presentazione del Patto per l'Export in Farnesina. "I due assi fondamentali su cui le università e gli Enti di ricerca possono dare un contributo sono in primo luogo la ricerca industriale" e poi "il ruolo importante di spin off e start-up, nell'ambito della ricerca di frontiera".

