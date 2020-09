Export, Di Maio: Dal 18 settembre portale unico per imprese italiane

di ddn/dab

Roma, 9 set. (LaPresse) - "Vorrei darvi una concreta anticipazione di una iniziativa che il 18 settembre sarà pubblica: il portale unico per l'internazionalizzazione export.gov che sarà messo on-line e reso disponibile a tutte le imprese italiane e contiene gli strumenti tradizionali e innovativi per l'internazionalizzazione". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aprendo i lavori del convegno sul Patto per l'export in corso al Tempio di Adriano a Roma.

