Expo, Sala: Hanno processato il mio lavoro

di ect/vln

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Una sentenza del genere dopo sette anni abbondanti, per un vizio di forma, credo che allontanerò tanta gente onesta, per bene e capace, dall'occuparsi dalla cosa pubblica. I sentimenti che ho dentro sono negativi. La mia conclusione è che qui, oggi, si sia processato il mio lavoro, e io di lavoro ne ho fatto tanto". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, subito dopo la condanna a 6 mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, in merito all'indagine sulla Piastra di Expo, di cui il primo cittadino era amministratore delegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata