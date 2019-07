Expo, Sala: Assicuro 2 anni di mandato, guardare avanti non me la sento

di ect/vln

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Assicuro ai milanesi che resterò a fare il sindaco per i due anni che mi mancano di mandato. Di guardare avanti in questo momento non me la sento". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, subito dopo la condanna a 6 mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, in merito all'indagine sulla Piastra di Expo, di cui il primo cittadino era amministratore delegato.

