Ex Ilva, Salvini: Si dimetta governo che lascia a casa 10mila persone

di lrs

Milano, 7 nov. (LaPresse) - "Un governo che lascia a casa 10mila persone si deve solo dimettere chiedendo scusa al popolo italiano". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Bologna, a proposito dell'ex Ilva. "Non so se si rendono conto che stanno giocando con la vita delle persone, noi le nostre proposte le facciamo. Speriamo in bene", ha aggiunto facendo anche riferimento alla questione dei dazi, alla plastic tax e alla sugar tax.

