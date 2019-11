Ex Ilva, Salvini: Governo fa terrorismo imprenditoriale

di ddn/dab

Roma, 20 Nov. (LaPresse) - "Pd e M5S si stanno facendo del male e stanno facendo male al paese. Su Ilva stanno facendo terrorismo imprenditoriale in giro per il mondo. Questo governo è pericoloso per l'economia di questo Paese". Così Matteo Salvini, leader della Lega, alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa a Roma.

