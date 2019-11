Ex Ilva, Renzi: Salvini ridicolo, pretesto Mittal votata da suo governo

di dab

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Salvini ci attacca su Ilva? Ridicolo. La norma usata come pretesto da Mittal è stata votata dal suo Governo grilloleghista. Non ho tempo per polemiche: Salvini vuole cercare un colpevole? Si faccia un selfie. Noi intanto lavoriamo per una soluzione. Ilva non deve chiudere". Lo scrive su Twitter il senatore di Italia viva, Matteo Renzi.

