Ex Ilva, Patuanelli: Spero Mittal arrivi a più miti consigli

di mbb/vln

Roma, 13 nov. (LaPresse) - "Il piano A, B e C è Mittal. Per questo il sistema Paese lo deve chiamare. Per questo ho lanciato un appello a tutte le realtà produttive". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa al dicastero. "Non voglio pensare ad uno scenario post-Mittal", ha sottolineato il ministro. Semmai, ha proseguito Patuanelli, "la chiarezza arriverà di fronte ad un giudice, per unrecesso che a nostro parere non c'è, e questo obbligherà Mittal a restare". Ai cronisti che chiedevano se la strada che l'esecutivo vuole percorrere, a questo punto, è quella giudiziaria, Patuanelli ha risposto: "Sarebbe la battaglia legale del secolo, e io penso che ci sarà un barlume di saggezza che porti Mittal a più miti consigli".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata