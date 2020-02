Ex Ilva, Patuanelli: Se a Mittal piano non va bene, faremo con altri

di lrs/mad

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Sull'ex Ilva "non vorrei parlare di trattativa con Mittal: noi abbiamo l'idea di portarla a ciò che era 40 anni fa", cioè "il più grande stabilimento siderurgico d'Europa". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa nella sede di Assolombarda, a Milano. "Vogliamo farlo riducendo l'inquinamento e rispettando l'ambiente. Questo è il piano del governo e su questo siamo disposti a entrare come soci di Mittal e su questo siamo disposti a incentivare il processo, se a Mittal va bene, altrimenti siamo disposti a farlo con qualcun altro".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata