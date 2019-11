Ex Ilva, Patuanelli: Non esiste clausola recesso legata a scudo penale

di dab

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Non esiste alcuna clausola di recesso legata al cosiddetto scudo penale. Esiste una clausola di recesso in caso cambi il piano ambientale (Dpcm 29 settembre 2017, che ha integrato e modificato altro Dpcm del 2014), cosa mai avvenuta". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un post su Facebook sul tema Ilva.

