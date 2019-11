Ex Ilva, Patuanelli convoca per 18/12 Tavolo istituzionale Taranto

di dab

Roma, 29 nov. (LaPresse) - Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ha convocato, in qualità di presidente, il Tavolo Istituzionale Permanente per la riconversione economica e sociale dell'area di Taranto, alle ore 11 del 18 dicembre 2019, presso la Prefettura di Taranto. Lo comunica una nota del Mise. Al Tavolo verranno illustrati gli interventi programmati nel periodo 2020-2023 per l'area tarantina e sottoposti ad approvazione ulteriori iniziative. Parteciperanno al tavolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e turismo, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, la Regione Puglia, la Provincia, il Comune e la Prefettura di Taranto, i Comuni interessati dell'area tarantina, la Camera di Commercio di Taranto, l'Autorità portuale del Mar Ionio, il Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e i Commissari straordinari dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria.

