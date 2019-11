Ex Ilva, Orlando: Stato non può permettere distruzione asset fondamentale

di vln/ect

Bologna, 16 nov. (LaPresse) - "Parlare di lavoro senza parlare di Ilva sarebbe un errore. Lo Stato non può permettere che chiunque distrugga un asset fondamentale per il Paese. Bisogna evitare che l'impianto venga spento perché qualsiasi errore non giustifica l'interruzione di un impianto produttivo. Perché se quell'impianto viene distrutto nessuno bonifica quel territorio e l'Italia perde uno dei più grandi insediamenti produttivi d'Europa". Così Andrea Orlando chiudendo la seconda giornata di lavori della convention Pd a Bologna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata