Ex Ilva, Mise: "Nessuna lettera di ArcelorMittal per la risoluzione del rapporto"

Il ministero: "Con l’azienda non si è mai nemmeno parlato di una transazione economica per la sua uscita"

"Nessuna lettera arrivata dalla multinazionale ArcelorMittal". E' quanto trapela dal Mise in merito alle indiscrezioni di stampa che parlano di una comunicazione arrivata dalla multinazionale indiana nella quale propone al governo la risoluzione definitiva di ogni rapporto sulla vicenda ex Ilva mettendo sul piatto il pagamento di un miliardo di euro per lasciare gli impianti a Ilva in amministrazione straordinaria entro aprile 2020. Dal ministero dello Sviluppo economico si puntualizza inoltre che "con l’azienda non si è mai nemmeno parlato di una transazione economica per la sua uscita dallo stabilimento".

