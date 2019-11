Ex Ilva, Mattarella: Problema nazionale, serve determinazione

di ddn/dab

Roma, 18 Nov. (LaPresse) - Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Ilva è un grande problema nazionale, che va risolto con tutto l'impegno e la determinazione, non solo per le implicazioni importantissime sul piano occupazionale ma anche per quanto riguarda il sistema industriale italiano. È quanto emerge al termine dell'incontro al Quirinale tra il capo dello Stato e i segretari di Cgil, Cisl e Uil, che ne hanno fatto richiesta. Mattarella, viene riferito, ha soprattutto ascoltato e non è entrato ovviamente in nessun modo sul come risolvere la crisi, dato che spetta al governo trovare una soluzione.

