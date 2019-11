Ex Ilva, M5S: A Chigi dialettica costruttiva, ricostruzioni infondate

di abf/npf

Roma, 12 nov. (LaPresse) - "Le odierne ricostruzioni da parte di alcuni organi di stampa circa una rivolta dei parlamentari pugliesi del MoVimento 5 Stelle contro il presidente Conte è priva di fondamento. La riunione tenuta oggi a Palazzo Chigi, alla quale ha partecipato solo una ristretta delegazione di portavoce, e non tutti i parlamentari pugliesi, era stata richiesta dai parlamentari stessi al fine di avere un momento di confronto. La riunione è stata caratterizzata da una dialettica costruttiva, su un tema di rilevanza nazionale come quello dell'ex Ilva. Nessuno ha post aut aut né si è arrivati ai ferri corti, come da più parti riportato. Infine, precisiamo che tra i portavoce pugliesi che non hanno preso parte all'incontro la mancata partecipazione non ha dato luogo a malumori. L'obiettivo comune è quello di dare tutti una mano per trovare una soluzione che tuteli l'occupazione e la salute dei cittadini di Taranto. Per noi è giusto aspettare l'esito del ricorso dei commissari". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo della Camera e del Senato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri e Gianluca Perilli.

