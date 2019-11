Ex Ilva, Lezzi a Salvini: Capitano dei miei stivali, vada lui a Taranto

di dab

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Renzi lo lascio perdere per la sua indicibile insipienza ma a Salvini una risposta la devo dare. Dal momento che ci ha invitato ad andare a Taranto, come se per noi fosse un problema, dico al Capitano dei miei stivali di andarci lui a Taranto, vada a vivere a Taranto, compri casa ai Tamburi e poi ne parliamo". Lo scrive la senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi, in un post pubblicato su Facebook.

