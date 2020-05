Ex Ilva, il 25/5 incontro Catalfo-Patuanelli con azienda e sindacati

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - Si svolgerà il prossimo 25 maggio, alle ore 11, un incontro in videoconferenza sul futuro dell'ex Ilva. È quanto si apprende da fonti sindacali, in merito all'annuncio della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che a Rainews24 aveva spiegato di essere pronta, assieme al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a incontrare azienda e sindacati per risolvere la situazione, dopo la protesta dei lavoratori.

