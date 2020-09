Ex Ilva, Gualtieri: Vediamo se Mittal ci sta a progetto o faremo in altro modo

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "Il caso dell'Ilva è emblematico: abbiamo sempre detto che per il governo il tema non è chiudere o lasciare le cose come sono, ma trasformare l'ex Ilva in uno stabilimento modello, con nuove tecnologie e anche la presenza dello Stato. È in corso un negoziato per vedere se Mittal ci sta a queste condizioni e se sarà possibile costruire con loro questa prospettiva. Altrimenti si farà in altro modo". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, alla Festa del Fatto Quotidiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata