Ex Ilva, Furlan: Illustrato a Mattarella cosa significherebbe perdere accaio

Roma, 18 nov. (LaPresse) - "Abbiamo illustrato al presidente Mattarella tutti i timori che ci sono all'interno della fabbrica, dove gli operai hanno davvero paura di perdere il loro posto di lavoro, e abbiamo anche illustrato al presidente cosa significa per l'Italia perdere un settore così importante nel quale siamo competitivi come la produzione dell'acciaio". Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine dell'incontro al Quirinale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per parlare della crisi dell'ex Ilva.

