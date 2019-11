Ex Ilva, Fim Cisl: Dal 4/12 Mittal via, tempo scade e governo confuso

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "L'ultima comunicazione di oggi di ArcelorMittal conferma quanto il sindacato aveva denunciato in tutte queste settimane. Il programma di spegnimento degli Altoforni e del treno nastri2 è complessivo ma l'azienda conferma che esaurito il percorso previsto dall'art.47 il 3 dicembre, dal giorno successivo, non sarà lei a proseguire il piano di spegnimento e spetterà all'amministrazione straordinaria. Mentre per l'afo2 è la Procura di Taranto a chiederne lo spegnimento, per quanto riguarda Afo1 e Afo4 lo spegnimento può avvenire solo per analogia poiché hanno lo stesso problema tecnico ovvero l'automazione del campo di colata per evitare il contatto diretto del lavoratore in caso di ostruzione del foro di colata o per la rilevazione della temperatura della ghisa liquida". Lo dichiara Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl. "È chiaro che se per il 4 dicembre l'Ilva in amministrazione straordinaria non riassumerà celermente tutto il personale, la situazione diventerà ancora più drammatica. L'azienda ha interrotto lo sbarco delle materie prime, sta portando le bramme prodotte in stabilimento, gli ordini sono dirottati su altri siti", aggiunge. (Segue)

