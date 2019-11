Ex Ilva, Di Maio: Se Pd presenta emendamento scudo problema per governo

di dab

Roma, 8 nov. (LaPresse) - "Io ho letto, e non so se sia vero, che il Pd vuole presentare un emendamento" sullo scudo penale ad Arcelor Mittal, "quello è un problema, un problema per il governo". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, alla fine dell'incontro con i vertici del Movimento, rispondendo alle domande dei cronisti e videomaker sull'ex Ilva.

