Ex Ilva, Di Maio: Se Mittal non rispetta contratto questione credibilità Stato

di dab

Roma, 8 nov. (LaPresse) - "L'azienda ha firmato con me un contratto, non solo un accordo, quindi, e se non lo rispetta c'è una questione di credibilità dello Stato". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, alla fine dell'incontro con i vertici del Movimento, rispondendo alle domande dei cronisti e videomaker sull'ex Ilva.

