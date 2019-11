Ex Ilva, Di Maio: Italia ha reagito in maniera sinergica tra istituzioni

Roma, 21 nov. (LaPresse) - "Devo dire che per una volta l'Italia ha reagito in maniera sinergica tra le varie istituzioni che sono indipendenti e non si possono coordinare, come il potere giudiziario e quello esecutivo". Così il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa al Senato sul dl Clima, rispondendo a una domanda sull'ex Ilva in vista dell'incontro di domani con i vertici dell'azienda franco-indiana. "Le procure e la Guardia di finanza, che ringrazio, stanno portando avanti le indagini in maniera velocissima - aggiunge -, per dire alla multinazionale che c'è un contratto, con tanto di addendum ambientale e dettagli sul numero di lavoratori da prendere. Solo una cosa non c'era in quel contratto: lo scudo. Ma tutti stiamo parlando del fatto che abbiamo cambiato le leggi".

