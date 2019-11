Ex Ilva, Delrio: Governo pronto ad azione legale profonda ed efficace

di dab

Roma, 7 nov. (LaPresse) - "Chi oggi vuole difendere l'Italia e gli interessi italiani sta dalle parte del governo. Ilva è una prova di forza e coraggio per il Paese. Non possiamo consentire alle multinazionali di scorazzare nel nostro Paese, violando accordi già presi. I patti e i piani industriali non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori. E chi vuole fare pagare i propri errori ai lavoratori troverà un intero Paese a difenderli e un governo disposto a fare un'azione legale profonda, efficace perché né Whirlpool, né Arcelor Mittal possono andare in un'altra direzione, creando un pericoloso precedente". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, durante la discussione in aula dopo l'informativa del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sul caso dell'ex Ilva.

