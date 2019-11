Ex Ilva, Crippa: Valutare accordo di programma, basta dl 'Salva Ilva'

di dab

Roma, 7 nov. (LaPresse) - "Il governo valuti la realizzazione di un accordo di programma come quello realizzato per l'Ilva di Genova, salvaguardando il reddito dei lavoratori, la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente. Basta: 12 o 13 decreti salva Ilva non sono più contemplabili. Questo Paese deve crearsi una politica industriale complessiva". Così il deputato del M5S, Davide Crippa, ex sottosegretario al Mise, durante la discussione in aula, alla Camera, dopo l'informativa del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sul caso dell'ex Ilva.

