Ex Ilva, Crippa: Mittal si tira indietro, Stato non ha responsabilità

di dab

Roma, 7 nov. (LaPresse) - "Mittal sta chiaramente tirandosi indietro dai patti a seguito di una gara vinta", dunque "le responsabilità non possono certamente essere imputate allo Stato italiano". Lo dice il deputato del M5S, Davide Crippa, ex sottosegretario al Mise, durante la discussione in aula, alla Camera, dopo l'informativa del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sul caso dell'ex Ilva.

