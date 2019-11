Ex Ilva, Conte: Soluzioni azienda inaccettabili, 2 giorni per ripensarci

di npf/vln

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Invitiamo l'azienda a rimeditare queste sue iniziative. E' inaccettabile che ci siano addirittura iniziative giudiziarie dal loro punto di vista. Non lasceremo soli gli operai, faremo tutto il possibile. Abbiamo invitato il presidente Mittal a prendersi un paio di giorni e valutare la situazione per altre soluzioni. Sono inaccettabile le soluzioni che ci vengono proposte". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi su ex Ilva.

