Ex Ilva, Conte: "Si parte da contratto, Mittal dica se pronta a rispettarlo"

"Non abbiamo promosso noi la battaglia giudiziaria che, l’ho sempre detto, è una sconfitta per tutti". Così il premier Giuseppe Conte, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola superiore di polizia, a Roma, torna sulla vicenda ex Ilva, poco prima dell'incontro con i vertici dell'azienda. "È stata promossa dal signore Mittal, ma noi reagiamo adeguatamente" aggiunge e prosegue: "Non possiamo accettare un disimpegno su impegni contrattuali presi. Ci venga detto su quelli qual è la posizione Mittal".

