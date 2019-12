Ex Ilva, Conte: Progetto non va assolutamente bene, lo respingiamo

di npf/dab

Roma, 5 dic. (LaPresse) - "Il progetto che ci è stato anticipato in un incontro non va assolutamente bene, è molto simile a quello originario, lo respingiamo. Lavoreremo durante questo negoziato agli obiettivi prefissati con il signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato con me personalmente a raggiungere. E ci riusciremo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde alle domande dei cronisti a margine di un evento all'università RomaTre, parlando di Arcelor Mittal.

