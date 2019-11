Ex Ilva, Conte: Potremmo considerare lo scudo penale

di lcr/scp

Milano, 21 nov. (LaPresse) - "ArcellorMittal deve ritirare l'atto di recesso e allora possiamo discutere se effettivamente ci sono delle sopravvenienze, che vanno dimostrate e che devono essere di mercato: non parlo quindi dello scudo penale, che non è una sopravvenienza, anche se è un elemento che potremmo andare a considerare. A me interessa il piano industriale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la giunta municipale, a Palazzo Marino, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sull'Ex Ilva.

