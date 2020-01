Ex Ilva, Conte: Non da escludere incontro nei prossimi giorni con Mittal

di dab

Roma, 30 gen. (LaPresse) - "C'è un progetto di accordo, ma ancora dei dettagli da definire". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori della sua visita a Sofia, rispondendo alle domande sull'ex Ilva. A chi gli chiede se incontrerà i Mittal nei prossimi giorni, replica: "Ci dovevamo incontrare a Davos, poi ho dovuto rinunciare per ulteriori impegni che avevo a Roma. Siamo in contatto, non è da escludere che nei prossimi giorni ci vedremo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata