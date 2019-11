Ex Ilva, Conte: Mittal disponibili a nuovo piano industriale

di mbb/lrs

Roma, 22 nov. (LaPresse) - Lakshimi e Akitya Mittal si sono detti disponibili "ad aprire un'interlocuzione" per arrivare "ad un nuovo piano industriale" per l'ev Ilva. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver incontrato i vertici di Arcelor Mittal.

