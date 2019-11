Ex Ilva, Conte: Ingiustificate preoccupazioni Mittal, noi disposti a scudo

di npf/vln

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Non riteniamo giustificate le preoccupazioni di Mittal e il Governo ha dichiarato, per sgombrare il campo la sua disponibilità all'immunità". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi su ex Ilva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata