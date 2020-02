Ex Ilva, Conte incontra Lakshmi Mittal a Londra

di abf

Roma, 4 feb. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà a Londra il presidente e ceo di ArcelorMittal, Lakshmi Mittal. Sul tavolo gli sviluppi del dossier Ex Ilva: secondo quanto si apprende, il faccia a faccia potrebbe avvenire nella sede dell'ambasciata italiana nella capitale inglese. Il 7 febbraio scade la deadline fissata dal Tribunale di Milano per dare concretezza all'Heads of Agreement firmato il 20 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata