Ex Ilva, Conte: Disponibili a breve dilazione termini processuali

di mbb/lrs

Roma, 22 nov. (LaPresse) - "Chiederemo ai commissari di acconsentire ad una breve dilazione dei termini giudiziari in modo da ottenere il rinvio dell'udienza, lasciando in pregiudicato qualsiasi diritto di difesa, posponendo semplicemente l'udienza in modo da consentire che si realizzi questa interlocuzione. Siamo disponibili a concedere questo differimento a condizione che Arcelor Mittal assicuri il normale funzionamento degli impianti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver incontrato i vertici di Arcelor Mittal.

