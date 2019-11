Ex Ilva, Conte: Compatti su scudo, ma tema sono 5mila esuberi

di npf/vln

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Il Governo si è dimostrato compatto sullo scudo penale, ma dopo un po' è emerso nella discussione che non era questa la vera causa del disimpegno dell'accesso. Lo scudo penale non è il tema, il tema è che l'azienda ritiene che con i livelli di produzioni non siano sostenibili gli investimenti e di non poter assicurare gli attuali livelli di occupazione. Per assicurare la continuità aziendale ci viene rappresentato l'esubero di 5mila lavoratori". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi su ex Ilva.

