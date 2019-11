Ex Ilva, Conte ai lavoratori: "Non ho la soluzione in tasca"

"Non ho la soluzione in tasca adesso, valuteremo tutte le opzioni. In questo momento c’è un dato di fatto ed è che Mittal restituisce la fabbrica". Queste le parole di Giuseppe Conte durante l’incontro, teso, con gli operai dell'ex Ilva a Taranto. "Nei prossimi giorni vedremo come andrà questa interlocuzione e come si definirà, dobbiamo comunque sfruttare qualsiasi situazione che può diventare un’opportunità", ha aggiunto il premier.