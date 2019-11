Ex Ilva, Boccia: Nuova cordata? Non so quando la si trova

di npf/rib

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Una nuova cordata per salvare l'ex Ilva? Non so quando la si trova e chi paga tutti questi lavoratori. Ricordo che non si parla solo dello stabilimento di Taranto, ma di tanti stabilimenti in Italia. Il problema è chi paga. C'è qualcuno in questo paese che prescinde dalle risorse, a meno che non voglia battere moneta e pagare direttamente da solo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno a Roma, commentando la riconsegna formale dell'ex Ilva ai commissari.

