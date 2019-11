Ex Ilva, Boccia: Non ha senso pseudo-nazionalizzazione con Cdp

di vln/mad

Bologna, 17 nov. (LaPresse) - La pseudo nazionalizzazione con Cdp "non ha senso. Quello che può fare bene il privato è meglio non farlo fare al pubblico, trovare risorse para pubbliche con la logica di una pseudo nazionalizzazione non ha senso per nessuno". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine della giornata conclusiva della convention Pd a Bologna.

