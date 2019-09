Eutanasia, Renzi: Sì legge ma tutti insieme senza scontri ideologici

di lrs

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Eutanasia? Io penso che la legge vada fatta però che ci voglia un grande, grande, giusto e intelligente modo di arrivare a questa legge. Stiamo parlando di come salutiamo le persone a cui vogliamo bene e della nostra fine. E' un momento importante l'accompagnamento all'estremo saluto, che si sia cattolici o agnostici. Questa legge si faccia ma si faccia tutti insieme. Ci sono tanti temi su cui litigare ma non sull'eutanasia. Penso che si possa fare senza scontri ideologici". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, su La7 a 'L'aria che tira'. "Dobbiamo essere rispettosi delle persone e sui diritti non bisogna litigare. Bisognerebbe fare uno sforzo per deideologizzare l'argomento", ha aggiunto.

